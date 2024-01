Zu Krawallen in der Silvesternacht

Ihre Polizei will ein Böllerverbot, und in Umfragen will das auch eine klare Mehrheit der Deutschen. Das würde doch Druck wegnehmen?

Reul: Das glaube ich nicht. Dieses Böllerverbot ist übrigens kein Raketenverbot. Wenn, dann müsste man alles verbieten und überall. Dann müsste man es auch überall kontrollieren. Dafür brauchen sie auch wieder Polizisten. Also ich bin immer vorsichtig mit solchen Forderungen, die sagen, eine Maßnahme und alle Probleme sind gelöst.

Das ganz Jahr über ist das Böllern verboten, und dann ist es erlaubt, wenn die jungen Männer betrunken sind. Ist das sinnvoll?

Reul: Das ist alles nicht sinnvoll. Aber die Frage sind nicht die Böller, sondern die Frage ist das Verhalten der Menschen. Wir sollten mal mehr darüber nachdenken, wie es dazugekommen ist und was wir tun können, damit Menschen mit mehr Respekt miteinander umgehen. Dass die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden so gestiegen ist - das sind die Fragen, die gestellt werden müssen. Es sind doch nicht die Böller das Problem, sondern die Menschen, die sich so verhalten. Und ich frage mich, tun wir da eigentlich was, oder lenken wir nicht immer mit solchen Debatten ab, die pauschale Verbote oder Strafverschärfungen und Ähnliches mehr fordern - das wird nicht reichen.

Ist das jetzt das neue Normal, dass tausende Polizistinnen und Polizisten Feiernde in Schach halten und Feuerwehreinsätze absichern?

Reul: Das ist nicht normal. Das darf nicht normal sein. Was wir machen, das ist im Moment Schaden begrenzen, indem wir möglichst viele Polizisten auf die Straßen schicken. Und - das haben wir dieses Mal in NRW erstmalig gemacht - mit mobilen Videoanlagen gearbeitet haben, um Beweise zu sichern. Das Hauptproblem sind die Einstellungen der Menschen, die sich so verhalten. Es ist eine kleine Gruppe, aber die reicht.