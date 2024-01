Laut Anwohnern soll es sich bei den Randalierern mehrheitlich um Jugendliche gehandelt haben. Generell seien es eher junge Menschen, die der Feuerwehr in Silvesternächten Probleme bereiteten, sagt Feuerwehrsprecherin Kim Sara Doht im WDR-Gespräch. Das Verantwortungsbewusstsein, das im Umgang mit der Pyrotechnik fehle, sei auch beim Umgang mit Rettungskräften nicht vorhanden.

"Wir sollten den Tätern bewusst machen, dass wir als Gesellschaft das nicht akzeptieren." Feuerwehrsprecherin Kim Sara Doht

In Solingen beruhigte sich die Lage laut Polizei erst gegen 3.45 Uhr. Da waren bereits Beamte aus Wuppertal, Remscheid sowie der Hundertschaft hinzugezogen worden. Insgesamt seien 60 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz gewesen.

Weniger Verletzte und Festnahmen als in Berlin

Obwohl neben den Einsatzkräften auch unbeteiligte Passanten mit Knallkörpern beschossen wurden und aus der Gruppe der Täter laut Zeugen sogar Schreckschusswaffen abgefeuert wurden, gab es an der Hasselstraße keine Verletzten. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet und ermittelt gegen Unbekannt. NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) verurteilte die Übergriffe am Montag. " Es laufen immer noch zu viele Leute rum, die nicht gelernt haben, wie man miteinander umgeht ."

In der Silvesternacht 2022/2023 - dem ersten Jahreswechsel nach zwei Jahren mit Corona-Einschränkungen - wurden in NRW 42 Polizisten im Einsatz verletzt. Trotz etlicher Übergriffe auf Rettungskräfte sprach die Landesleitstelle der Polizei auch da von einer "eher ruhigen" Lage. In der vergangenen Nacht gab es mit 21 Polizistinnen und Polizisten deutlich weniger Verletzte.