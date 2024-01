Silvester: Mehr Polizei gleich weniger Krawall?

Trotz vieler Polizeieinsätze ist die Silvesternacht in den meisten Großstädten Nordrhein-Westfalens friedlich geblieben. In einer Einschätzung der Landesleitstelle war die Rede von einer " silvestertypischen Nacht ". Dennoch gab es einige Ausreißer, zum Beispiel in Solingen: Dort hatten sich mehrere Dutzend junge Männer eine Straßenschlacht mit der Polizei geliefert, bei der die Beamten mit Böllern, Raketen und Steinen beschossen und beworfen wurden.

Insgesamt sei die hohe Polizeipräsenz in der Silvesternacht erfolgreich gewesen, erklärte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, am Dienstag im WDR . " Wir stellen fest, dass der massive Einsatz, also das Aufstocken der Personalstärken natürlich dazu beigetragen hat, dass wir viel mehr Sicherheit produzieren konnten. " Gleichzeitig forderte Kopelke, die Sicherheitsbehörden personell besser auszustatten: " Viel hilft viel ."