Zu wenig Rettungsschwimmer in NRW-Freibädern: Einschränkungen im Sommer befürchtet

Frühere Suche nach Rettungsschwimmern

Schätzungen zufolge fehlen in Deutschland zwischen 2.000 und 3.500 Fachangestellte für Bäderbetriebe. Hinzu kommt ein großer Mangel an Rettungsschwimmern, die gerade in den Stoßzeiten im Sommer am Beckenrand stehen und für Sicherheit sorgen.

" Dieses Jahr haben wir schon im Winter angefangen, nach Rettungsschwimmern für den Freibadbetrieb zu suchen ", sagt Ralf Becker, Betriebsleiter der Sport- und Bäderbetriebe Essen. Unter anderem seien Sport-Studenten und ambitionierte Schwimmer in den Vereinen angesprochen worden. In den Schwimmbädern hängen Plakate, die auf den Job am Beckenrand aufmerksam machen. In den nächsten Wochen startet noch eine große Kampagne mit Anzeigen in der Zeitung und Werbespots im Radio.

Optimismus in Essen