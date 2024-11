Ab auf den Berg: dort scheint Sonntag die Sonne - vielleicht

Blick vom Kahlen Asten (Archiv)

Eine Chance auf Sonne, die gibt es am Sonntag am ehesten ganz hoch oben. Auf dem Kahlen Asten etwa. Der ist so hoch, dass er Samstag über der grauen Suppe lag. Auf 839 Metern schien für 5 Stunden die Sonne. Sonntag könnte sie sich dort auch blicken lassen. Laut Prognose aber wohl eher etwas weniger, sagt das ARD-Wetterkompetenzzentrum.

Wer den Novemberblues fühlt und Sonne sucht, könnte es dieses Wochenende auch auf den Eifelhöhen oder in Hochlagen des Rothaargebirges versuchen. Laut WDR-Wetterredaktion könnte sich die Sonne auch dort sporadisch zeigen.

Omega: Eine Wetterlage, die kein Ende zu finden scheint

Warum bewegt sich der Nebel seit Tagen nicht weg? Der Grund dafür ist auch die Luftdruckverteilung über Europa: eine sogenannte Omega-Wetterlage.

Omega meint in der griechischen Sprache ein Ende. In der Meteorologie steht der Begriff aber für eine Wetterlage, die sich dadurch auszeichnet, kein Ende finden zu wollen.

In unserem Fall ist die Situation folgende: Seit Tagen reicht ein Hoch namens Zayyan von Südskandinavien bis zum Schwarzen Meer. Zayyan hängt über uns fest. Es wird von zwei Tiefdruckgebieten eingeklemmt. Eines liegt auf dem Atlantik südlich von Island, das andere über Russland, in etwa nördlich des Kaspischen Meeres.

Es kommt etwas Bewegung rein

Das bleibt auch am Wochenende noch so - in der Nacht zu Montag kommt dann Bewegung rein - zumindest etwas. Schön wird es aber nicht.

Laut ARD-Wetterkompetenzzentrum kommt ein Tief nach NRW - und damit Wind. Dann mischen sich die unterschiedlichen Luftmassen und aus trübem Novemberwetter wird wechselhaftes Wetter. Montag und Dienstag gibt es keinen Nebel mehr, dafür Wolken und Regen.