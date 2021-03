Notbremse oder Test-Option für Städte und Kreise - wo geht was?

Wie viele NRW-Kreise sind derzeit betroffen?

In inzwischen 39 der 53 NRW-Kreise (Stand: 27.03.2021) wurde der Inzidenzwert von 100 überschritten, ab dem die Notbremse greifen soll. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit weisen fünf Kreise und kreisfreie Städte sogar eine Inzidenz von mehr als 200 auf. Die höchsten Werte haben der Märkische Kreis mit 231,6 und der Kreis Lippe mit 230,2.

Insgesamt lagen nur noch 14 der 53 Kreise und kreisfreien Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Höxter (62,7) und Münster (60,9) registriert.

In Kraft tritt die Notbremse am Montag aber erst mal nur in 31 Kreisen und Städten. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag bekannt gegeben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Welche Kreise mit Notbremse führen nun die Testpflicht ein?

Erste Kreise und Städte in Nordrhein-Westfalen wollen eine Ausnahme von der Corona-Notbremse beantragen und die Test-Option nutzen. Dazu gehören nach jetzigem Stand der Rhein-Erft-Kreis, der Kreis Borken und der Kreis Mettmann.

Auch Wuppertal und Essen wollen mit der Schnelltest-Verordnung bestehende Lockerungen erhalten. Die Stadt Gelsenkirchen will die Test-Option ab Dienstag nutzen. Andere Städte wollen die Test-Option erst einmal prüfen - Herne und Bielefeld zum Beispiel. In Krefeld wird am Wochenende dazu beraten.

Köln hat sich dagegen entschieden, von der Test-Option Gebrauch zu machen. " Aufgrund der stark steigenden Fallzahlen in den vergangenen Tagen sieht die Stadt Köln derzeit von einem Antrag beim Land ab ", hieß es in einer Erklärung der Stadt.

Wie finden Bürger heraus, was die Stadt plant?

Ob sich die Städte für eine Notbremse oder für eine Lockerung mit Testergebnis entscheiden, bleibt ihnen zwar selbst überlassen. Wie schnell sie das umsetzen können und ob dies alles innerhalb weniger Tage passiert, ist aber fraglich. Bürger sollten auf den Internetseiten ihres Kreises oder ihrer Stadt und Gemeinde nachsehen. Einige Städte, wie zum Beispiel Essen, haben ihr Vorgehen dort schon angekündigt.