Abo-Aktion und neue Ideen: Was nach dem 9-Euro-Ticket kommt

NRW: Abo-Aktion im September und Oktober

Ideen für Nachfolge-Lösungen wurden schon einige präsentiert. In NRW wird eine jetzt zumindest für zwei Monate umgesetzt. Direkt im Anschluss an die 9-Euro-Ticket-Aktion führen die NRW -Verkehrsverbünde eine landesweite Aktion durch: Im September und Oktober haben Abo-Ticket-Inhaber an den Wochenenden, Feiertagen und in den Herbstferien freie Fahrt.

Ausgewählte Fahrten nach Holland

Wer ein gültiges Abo-Ticket besitzt, darf in der genannten Zeit also den gesamten Personen-Nahverkehr in NRW befahren. Dazu kommen einige ausgewählte Strecken nach Osnabrück, Rheinland-Pfalz und in die Niederlande.