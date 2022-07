Bahn-Bilanz: "Experiment 9-Euro-Ticket geglückt"

Gewerkschaften: Hohe Belastung für Bahnpersonal

Die Gewerkschaften betonen, dass das 9-Euro-Ticket die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn an ihre Belastungsgrenzen gebracht habe. Von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG heißt es deshalb, dass das 9-Euro-Ticket nicht verlängert werden könne. Die Lokführergewerkschaft GDL sieht die Bahn durch das 9-Euro-Ticket ebenfalls überlastet. "Das tut dem System nicht gut, weil es sowieso schon auf Verschleiß gefahren wird", so GDL-Chef Claus Weselsky im RBB-Inforadio. Die Belastung zeigt sich auch in fehlendem Personal: Im Großraum Köln mussten deshalb am vergangenen Wochenende mehrere S-Bahn-Linien ganz ausfallen.