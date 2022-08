LunaTwins: NASA schickt Hightech-Puppen aus Deutschland zum Mond

Schön sind sie nicht: Helga und Zohar sind nicht mal einen Meter groß, sie bestehen aus hellgrauem Kunststoff und tragen blaue Stoff-Überzüge. Arme und Beine sind nicht vorhanden, Gesichtszüge sind nur angedeutet. Die beiden haben Brüste und runde Hüften, im Inneren Knochen und Organe aus Kunststoff, auch Fortpflanzungsorgane. Und sie sind vollgepackt mit Technik aus Deutschland: Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat mehr als 10.000 Sensoren in den beiden Puppen untergebracht – in Zusammenarbeit mit der israelischen Space Agency (ISA). Sie sollen während ihrer Reise messen, welcher Strahlung die beiden ausgesetzt sind.

#LunaTwins – unter diesem Namen tauchen die Mond-Zwillinge mittlerweile in den sozialen Medien auf. Einen großen Unterschied gibt es aber zwischen den sonst so gleichen Schwestern. Zohar wird eine neu entwickelte Schutzweste tragen, Helga fliegt vollkommen ungeschützt ins All. Die Forschenden wollen herausfinden, wie sich die Strahlung außerhalb der Erdanziehungskraft auf den weiblichen Körper auswirkt – und wie eine Schutzweste helfen kann. Dazu weiß man bisher wenig – nur in der Umlaufbahn der Raumstation ISS wurde dazu geforscht, ansonsten ist die Frau im All ein noch unbekanntes Wesen.