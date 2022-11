Artemis-Mission: Ein wichtiger Schritt für die erste Frau auf dem Mond!

Von Insa Thiele-Eich

Es ist soweit: Artemis 1 startet. Die leistungsstärkste Rakete aller Zeiten hebt nach mehreren Startversuchen erfolgreich ab und bringt das Orion-Raumschiff Richtung Mond. Endlich! Die Menschheit kehrt zurück zum Sehnsuchtsort Mond. Wird diese unbesetzte Mission ein Erfolg, soll schon 2024 Artemis 2 folgen, bevor 2025 bei Artemis 3 erstmals wieder Menschen den Mond betreten werden.

Mondmission heißt nicht zufällig "Artemis"

Noch ist nicht offiziell, wer Teil der Artemis-3-Crew sein wird - aber dass eine Frau und eine nicht weiße Person dabei sein werden, das ist klar. Nach zwölf Männern, die während der Apollo-Missionen die Welt mit Bildern vom Mond begeisterten, Forschung betrieben und gelegentlich auch eine Runde Golf spielten, ist es also über 50 Jahre später an der Zeit: moon goes diversity.

Sogar der Name des Programms ist bewusst weiblich gewählt: Artemis ist in der griechischen Mythologie die Göttin des Mondes - und die Zwillingsschwester von Apollo. Aber muss das wirklich sein? Kann nicht einfach nur Leistung zählen?

"BeMANNte" Raumfahrt

Als angehende Astronautin, die selbst seit 2017 trainiert, um als erste deutsche Frau ins All zu fliegen, kenne ich mich bedauerlicherweise mit der Thematik "Frau in männerdominiertem Arbeitsumfeld" aus. Noch viel besser mit den entsprechenden Klischees.

Insa Thiele-Eich könnte die erste deutsche Astronautin im All werden