Palästina-Demos: Sind sich die Muslime einig?

Wir sprechen mit WDR-Reporterin Cosima Gill, die sich nach den Ereignissen auf einer Demo in Essen genauer umgehört hat, wer da so mitgelaufen ist und was die muslimische Community denkt. Sie erzählt, wie divers und vielschichtig die Teilnehmergruppen sind.

"Da waren Islamisten auf der Straße, aber auch normale Muslime. Das müssen wir unterscheiden, damit die Islamisten am Ende nicht gewinnen und einen Keil in die Gesellschaft treiben. Das wäre vielleicht auch ein Risiko, was Radikalisierung angeht." Cosima Gill, WDR-Reporterin

Im Podcast "nah dran - die Geschichte hinter der Nachricht" erzählen unsere Reporterinnen und Reporter, was sie bei ihren Recherchen erlebt haben. Sie werfen einen Blick hinter die Nachrichten, hören Betroffenen zu und erleben selbst mit, wovon die meisten nur kurz in den wöchentlichen Schlagzeilen lesen. Näher ran als sie kommt keiner - egal ob im Ausland, in der Hauptstadt oder direkt vor unserer Tür in der Region.