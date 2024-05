CumEx-Ermittlungen: Nachfolge für Chefermittlerin gefunden

Tim Engel

Er rechne Anne Brorhilker bei diesem Übergang besonders an, dass sie im Mai eine Einarbeitung Engels möglich mache, so Limbach. In Justizkreisen sei eine solche Übergabe eher ungewöhnlich. Der Grüne Minister sieht durch den Abgang Brorhilkers die Arbeit der Hauptabteilung nicht gefährdet.

Es arbeiten dort " hervorragende Staatsanwälte ", man habe die personellen Kapazitäten erhöht, führte Limbach weiter aus. Die 50-Jährige Brorhilker hatte Ende April ihren Rückzug aus der Justiz verkündet. In einem Interview mit dem WDR begründete sie ihren Schritt unter anderem mit der schwach aufgestellten Justiz. Sie wechselt als Geschäftsführerin zur Nichtregierungsorganisation " Finanzwende ", die sich der Aufklärung von Finanzkriminalität verschrieben hat.

Schaden bei mehreren Milliarden

Bei den sogenannten CumEx-Geschäften handelt es sich um einen Steuerbetrug, der in einer rechtlichen Grauzone angewandt wurde. Dabei geht es um Steuerbescheinigungen für Aktien, die am Ende aber nie tatsächlich im Besitz der entsprechende Akteure waren. Mit den Bescheinigungen wurden Steuern erstattet, die somit nie gezahlt worden sind. Der Schaden soll sich Berechnungen zufolge inzwischen auf über 30 Milliarden Euro belaufen.