Terrorverdacht gegen Jugendliche: Anschlag mit Bomben geplant

Anschläge bis Ende Mai geplant

In diesen Chats ging es laut dem Bericht um die Planung eines Anschlags in Dortmund, Düsseldorf, Köln, Iserlohn oder Stuttgart bis Ende Mai mittels Bomben. Die 16-Jährige hatte in den Chats angekündigt, auch die Machete ihres Bruders nutzen zu wollen. Alle Beschuldigten befinden sich seit dem Osterwochenende in Untersuchungshaft.

