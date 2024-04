Mutmaßliche IS-Mitglieder: Syrer in Essen und Dortmund festgenommen

Die erste der beiden Festnahmen hat am Mittwoch das Bundeskriminalamt in Dortmund durchgeführt. Der Beschuldigte, ein syrischer Staatsangehöriger, soll nach Angaben der Bundesanwaltschaft Mitglied der ausländischen terroristischen Vereinigung „Liwa Jund al Rahman“ sein. Außerdem werde er dringend verdächtigt, IS -Mitglied zu sein.

Die Ermittler werfen dem Mann auch Kriegsverbrechen im syrischen Bürgerkrieg vor. Er hat sich laut Bundesanwaltschaft um die Öffentlichkeitsarbeit von „Liwa Jund al Rahman“ gekümmert und zum Beispiel Propagandavideos gemacht.

Die Gruppe wird unter anderem für ein Massaker an Bewohnern eines Dorfes verantwortlich gemacht. Nachdem der Islamische Staat die Kontrolle über das Gebiet übernommen hatte, habe der Verdächtige sich dem IS angeschlossen heißt es weiter. Er kam am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Mutmaßliches IS -Mitglied auch in Essen festgenommen

Einen Tag später haben Beamte des Landeskriminalamts NRW in Essen ein mutmaßliches IS -Mitglied aus Syrien festgenommen. Der Verdächtige soll in Syrien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.

Er habe eine Führungsposition in der örtlichen Religionspolizei der IS-Terroristen bekleidet. Außerdem wird ihm vorgeworfen, bei der Versklavung und sexuellen Ausbeutung von Frauen und Mädchen aus der jesidischen Religionsgemeinschaft geholfen zu haben. Auch der in Essen festgenommene Mann ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

Unsere Quellen:



Pressemitteilungen der Bundesanwaltschaft

Material der Nachrichtenagentur AFP

Über dieses Thema berichtet der WDR am 11. April 2024 auch in den WDR-aktuell-Hörfunknachrichten.