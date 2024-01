Computerchip im Hirn: Was Implantate können und was nicht

Bestenfalls könnten künftig also Patienten mit ihren Hirnsignalen einen Cursor auf einem Monitor lenken. Bislang werde allerdings nur berichtet, dass Nervensignale von diesem Chip im Gehirn gemessen werden, erklärt WDR-Wissenschaftsjournalist Michael Lange.

Wie sieht so ein Chip aus und wie wird er verbaut?

Erfahrungen wurden bislang in Tierversuchen mit kleinen Affen gemacht. " Dieser Chip ist ein Computerbauteil, so groß wie eine 20-Cent Münze ", so Michael Lange. Der Chip werde an die Gehirnoberfläche gepflanzt - in der Hoffnung, dass der er mit dem Gehirn Kontakt aufnimmt. Das geschehe durch sehr feine Drähte mit mehr als 1.000 Elektroden, dünner als ein menschliches Haar, die nur mit einem Spezialroboter implantiert werden könnten.