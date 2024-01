SPEZIAL: Chip im Hirn und anderswo - Werden wir bald Cyborgs?

Quarks Daily – Dein täglicher Wissenspodcast. . 22:51 Min. . Verfügbar bis 19.01.2029. WDR Online.

Cyborgs sind durch Technik ergänzte Lebewesen. Da viele mit ihrem Handy schon fast verschmelzen, sind wir auf dem besten Weg dahin. Auch Hörimplantate oder Herzschrittmacher gibt es bereits. Doch einige träumen von mehr: Chips im Gehirn oder in anderen Teilen des Körpers sollen Kranken helfen und uns optimieren. // Alle Quellen und weiteren Spezials findest Du hier: https://www.quarks.de/daily-quarks-spezial/

Host in dieser Folge ist Marlis Schaum. Autor und Reporter ist Michael Lange. Und das erwartet Dich: (02:21) – Übergänge fließend: Mensch und Technik verschmelzen schon jetzt (05:31) – Chips unter der Haut: Biohacker gehen voran (07:40) – Myoelektrische Prothesen: Kleinste Muskelbewegungen messen (09:18) – Chips in Hirn und Rückenmark: Gelähmte können wieder laufen (10:17) – Hirnchips von Neuralink: Elon Musk ist auch dabei (13:54) – Aus Hirnströmen lesen: Welche Musik hat jemand gehört (16:14) – Katze oder Teddybär: Auch Bilder lassen sich rekonstruieren (17:43) – Was noch denkbar wäre: Gedanken lesen oder beeinflussen (19:50) – Ethik und Sicherheit: Viele Dinge müssen bedacht werden Und hier die wichtigsten Quellen zu dieser Folge: Biohacker wollen sie sich selbst optimieren und pflanzen sich Computerchips unter die Haut. Damit öffnen sie ihre Haustür oder zahlen an der Ladenkasse: https://www.ardmediathek.de/video/100-prozent-leben-ohne-kompromisse/wir-sind-cyborgs-wie-technik-und-koerperank Implantat -eins-werden/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTY3Mjk Mit Chips im Gehirn und im Rückenmark können Gelähmte wieder laufen. Ärzte aus Lausanne berichten über erstaunliche Fortschritte: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06094-5 Forschende aus Kalifornien maßen Gehirnströme und ließen eine KI aus den Daten eine zuvor gehörte Melodie rekonstruieren, nämlich „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd: https://futurezone.at/science/pink-floyd-forscher-musik-gehirnstroeme-another-brick-in-the-wall/402559001 Forschenden aus Japan gelang Ähnliches. Mit Daten aus dem Magnetresonanztomographen rekonstruierten sie Bilder, die Testpersonen zuvor gesehen hatten: https://www.science.org/content/article/ai-re-creates-what-people-see-reading-their-brain-scans Elon Musk will noch mehr. Computer und Gehirn sollen miteinander verschmelzen. Die notwendigen Elektroden werden bereits in Tierversuchen erprobt: https://www.youtube.com/watch?v=1t9y1WmHmH8 In Quarks Storys erzählen wir die Geschichte von Enno Parks. Er war taub und ein Cochlea Implantat ermöglichte es ihm, wieder zu hören: https://www.quarks.de/podcast/quarks-story-folge-32-cochlea-implantate-neues-hoeren-dank-it-im-koerper/

Und hier die wichtigsten Quellen zu dieser Folge:



Biohacker wollen sie sich selbst optimieren und pflanzen sich Computerchips unter die Haut. Damit öffnen sie ihre Haustür oder zahlen an der Ladenkasse:

https://www.ardmediathek.de/video/100-prozent-leben-ohne-kompromisse/wir-sind-cyborgs-wie-technik-und-koerperank Implantat -eins-werden/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE1OTY3Mjk



Mit Chips im Gehirn und im Rückenmark können Gelähmte wieder laufen. Ärzte aus Lausanne berichten über erstaunliche Fortschritte:

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06094-5



Forschende aus Kalifornien maßen Gehirnströme und ließen eine KI aus den Daten eine zuvor gehörte Melodie rekonstruieren, nämlich „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd:

https://futurezone.at/science/pink-floyd-forscher-musik-gehirnstroeme-another-brick-in-the-wall/402559001



Forschenden aus Japan gelang Ähnliches. Mit Daten aus dem Magnetresonanztomographen rekonstruierten sie Bilder, die Testpersonen zuvor gesehen hatten:

https://www.science.org/content/article/ai-re-creates-what-people-see-reading-their-brain-scans



Elon Musk will noch mehr. Computer und Gehirn sollen miteinander verschmelzen. Die notwendigen Elektroden werden bereits in Tierversuchen erprobt:

https://www.youtube.com/watch?v=1t9y1WmHmH8



In Quarks Storys erzählen wir die Geschichte von Enno Parks. Er war taub und ein Cochlea Implantat ermöglichte es ihm, wieder zu hören:

https://www.quarks.de/podcast/quarks-story-folge-32-cochlea-implantate-neues-hoeren-dank-it-im-koerper/

