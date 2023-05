Verkehrsversuch in der Eifel soll Motorradunfälle vermeiden

Neue Straßenmarkierungen gegen Unfälle

Das soll sich mit einem Verkehrsversuch ändern. In zwei Kurven auf der Panoramastraße gibt es jetzt eine neue Fahrbahnmarkierung, große weiße Kreise an der Mittellinie, die für mehr Sicherheit sorgen sollen. Motorradfahrer weichen den leicht erhobenen Markierungen aus, bleiben eher auf ihrer Spur und fahren vor allem langsamer, so die Idee.

Das NRW -Verkehrsministerium und die RWTH Aachen begleiten den Versuch und prüfen, inwieweit sich das Fahrverhalten ändert und ob es dadurch zu weniger Unfällen kommt. Vor allem aber ist dieser Versuch eine Möglichkeit, eine Streckensperrung für Motorradfahrer zu vermeiden.

Anwohner sind Raser leid

Das fordern nämlich viele Anwohner. In der Gemeinde Nideggen zum Beispiel hängen viele Plakate, die Raser ermahnen. Dahinter steckt nicht nur die Angst vor vermeidbaren Unfällen, sondern auch der Lärm. " Wenn dauernd jemand am Balkon vorbeifährt und am Gashahn reißt, dann war's das mit dem entspannten Wochenende ", so ein Anwohner.

" Sperrung verlagert Problem nur "

Eine Streckensperrung, wie sie zum Beispiel im Sauerland zwischen Arnsberg und Sundern eingerichtet ist, sieht Michael Lenzen vom Bundesverband der Motorradfahrer aber nicht als Lösung: " Eine Sperrung verlagert das Problem nur auf eine andere Straße ." Aber es sei auch schwierig, eine Lösung zu finden, mit der alle zufrieden sind, so Lenzen.