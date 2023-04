Start in die Motorradsaison: Einige Strecken in NRW gesperrt

Zum Start der Motorrad-Saison werden auch in diesem Jahr wieder einige Strecken mit Unfallpotenzial gesperrt. Eine davon ist die Lenscheid-Straße L687 zwischen Finnentrop und Sundern. Auf der kurvenreichen Pass-Strecke gilt ab heute bis Ende Oktober an Samstagen, Sonn- und Feiertagen ein Durchfahrverbot für Motorräder.

In den vergangenen Jahren gab es hier immer wieder schwere Motorrad-Unfälle mit insgesamt fünf Toten und vielen Schwerverletzten. Seitdem die Strecke vor drei jahren erstmals in eine Richtung gesperrt wurde, gab es dort in dieser Fahrtrichtung keinen einzigen Unfall mehr. Im Sauerland ist das nicht die einzige Strecke, die für Motorräder tabu ist.

Sperrungen, Rüttelstreifen und Schutzplanken

Weitere Streckensperrungen gibt es in Arnsberg und Iserlohn. In Schmallenberg hat die Kommune nach eigenen Angaben ebenfalls gute Erfahrungen damit gemacht, die B 236 in der Bergfahrt an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder zu sperren. Auf dieser und anderen Strecken setzt Straßen.NRW außerdem auf sogenannte Rüttelstreifen.

Die sollen bei den Fahrern das Tempo rausnehmen und kommen auf vielen beliebten Strecken zum Einsatz. Dazu kommen Schutzplanken, die bis zum Boden verlängert werden, damit Motorradfahrer sich nicht darunter verkeilen. In Kurven wird die Strecke zusätzlich oft durch Fahrbahnteiler getrennt: Die machen Rasern schnelle Kurvenfahrten schwerer.

Gefahrenreiche Straßenabschnitte

Denn: Wo es oft gefährlich wird, ist bekannt. Das Statistische Bundesamt hat die Gefahrenstellen auf einer interaktiven Karte zusammengestellt. Darauf sind die Unfallhäufigkeiten für verschiedene Verkehrsteilnehmer zu sehen.