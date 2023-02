Welttag der Feuchtgebiete: Deshalb sind Moore in NRW fürs Klima so wichtig

Moore und andere Feuchtgebiete spielen beim Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle. Denn sie binden Kohlendioxid. Wenn Moore austrocknen, setzen sie aber auch viel von diesem Treibhausgas frei. Vor diesem Hintergrund ist der Welttag der Feuchtgebiete am Donnerstag von besonderer Bedeutung. In NRW sind die Flächen für Feuchtgebiete in nur fünf Jahren um mehr als ein Fünftel geschrumpft.

Flächen für Feuchtgebiete in NRW stark geschrumpft

Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW bereits im vergangenen Jahr mit. Mit 25,4 Quadratkilometern waren die Feuchtgebiete demnach Ende 2020 um 6,6 Quadratkilometer kleiner als Ende 2016.

Welttag der Feuchtgebiete

Der Welttag der Feuchtgebiete wird stets am Jahrestag der Unterzeichnung der Ramsar-Konvention zum Schutz von Feuchtgebieten im 1971 begangenen. Er soll insbesondere die lebenswichtige Bedeutung von Wasser und die Rolle der Feuchtgebiete als Wasserlieferanten hervorheben.

Titicacasee ist "Bedrohter See des Jahres"

Titicacasee in Südamerika

Am Welttag der Feuchtgebiete wird auch der traurige Titel "Bedrohter See des Jahres" vergeben. Er geht nach 2012 erneut an den Titicacasee. Das gaben der Global Nature Fund und das Netzwerk Living Lakes am Donnerstag bekannt. Der Titicacasee ist der größte Süßwassersee Südamerikas, grenzt an die Länder Bolivien und Peru, liegt auf 3.800 Metern in einer Hochebene und ist rund 15 Mal so groß wie der Bodensee.

Der Titel "Bedrohter Sees des Jahres" soll auf einen durch menschliche Eingriffe gefährdeten See oder ein entsprechendes Feuchtgebiet aufmerksam machen. Der Titicacasee ist einer starken, zunehmenden Umweltbelastung ausgesetzt.

"Entwässert, abgetorft, bebaut, landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich genutzt" Naturschutzbund über deutsche Moore