Transfrau will Miss Germany werden

Im vergangenen Jahr hatte Sozialunternehmerin und Schauspielerin Domitila Barros aus Berlin die Miss-Wahl gewonnen. Aufgewachsen war sie in Brasilien in einer Favela und hat in einem Straßenkinderprojekt ihrer Eltern mitgearbeitet. Sie setzt sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein.

Transfrau im Finale

In diesem Jahr gab es nach Angaben der Veranstalter 15.000 Bewerberinnen. Ins Finale geschafft hat es unter anderem Saskia von Bargen. Mit ihr könnte zum ersten Mal eine Transfrau Miss Germany werden. Die Auszubildende sagt, sie wolle Außenstehende aufklären.

Offen erzählt sie davon, dass einiges bei ihrer ersten Operation schief gelaufen sei. Insgesamt hat sie deshalb zwölf operative Eingriffe hinter sich. Trotzdem würde sie sich immer wieder dafür entscheiden: "Ich hatte mir das mein ganzes Leben lang gewünscht."

Catharina Convents aus Bonn spricht über Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung