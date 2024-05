Feuerwehrtaucher bergen Leiche aus Waldsee in Moers

Am Samstagabend war der 42-jährige Ukrainer mit zwei Arbeitskollegen abends im Waldsee an der Römerstraße baden. Gegen 23 Uhr machten sich seine Kollegen auf dem Heimweg, der Berufskraftfahrer blieb noch. Als am Sonntagmorgen niemand etwas von ihm gehört hatte, wurde die Polizei gerufen.

Großangelegte Suche

Seit Sonntag suchten Polizei und Feuerwehr den Vermissten - unter anderem mit einem Hubschrauber, einem Boot sowie einem Spürhund und speziellen Tauchern. Am Dienstag meldete die Polizei, dass sie seine Leiche am Montagnachmittag in dem See gefunden haben.

Wie genau der Mann gestorben ist, versucht die Polizei derzeit herauszufinden. Die Beamten gehen aber von einem Unglück aus.

Quelle:



Polizei Wesel

Über dieses Thema berichtete der WDR am 28.05.2024 im WDR Hörfunk.