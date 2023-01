Merz nennt Migrantenkinder "kleine Paschas"

Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz hat am Dienstagabend in einer ZDF -Talkshow Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund unter Generalverdacht gestellt. Merz sprach bei der Diskussion über die Silvester-Vorfälle in Berlin von einem Problem mit "Jugendlichen aus dem arabischen Raum" und nannte diese "kleine Paschas" .

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hintergrund sind die gewalttätigen Angriffe junger Männer auf die Einsatzkräfte an Silvester. Allein in der Hauptstadt wurden 145 Menschen vorläufig festgenommen. Der größte Anteil der Männer waren Deutsche, insgesamt aber hatten sie 18 verschiedene Nationalitäten. Vor allem das Ausmaß der Gewalt war erschreckend. Die Ereignisse lösten schließlich eine Debatte über verfehlte Integration in Deutschland aus.