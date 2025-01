Der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat zwar für Merz' Vorstoß Verständnis, hält die Pläne jedoch nicht für so einfach umsetzbar. " Manchmal muss man Lösungen anbieten, auch wenn man weiß: hundertprozentig geht's nicht ", sagte Reul im Gespräch mit dem WDR . " Es gibt übrigens fast nichts, was hundertprozentig klappt. " Auch bei den bundesweiten Grenzkontrollen in den vergangenen Monaten sei es nicht möglich gewesen, alles lückenlos zu kontrollieren.

Gewerkschaft der Polizei: Merz' Pläne "nicht umsetzbar"

Andreas Roßkopf von der Gewerkschaft der Polizei

Das bestätigt auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP). " Wir haben eine Länge von 3800 Kilometern Binnengrenzen. Wir sind mit der Art und Weise der Grenzkontrollen, die wir jetzt schon betreiben, am Rande des Machbaren ", sagte der GdP -Vorsitzende für den Bereich Bundespolizei, Andreas Roßkopf, am Freitag dem MDR . Für die Pläne von Merz seien " nicht nur hunderte, sondern tausende Kollegen mehr " nötig.

Ganz abgesehen davon seien die angekündigten Maßnahmen des CDU-Chefs " weder zielführend noch rechtlich umsetzbar ", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz. Die Forderungen der Union seien nicht neu, daher sei die CDU schon früher vielfach hingewiesen worden, dass sie " weder verfassungs- noch europarechtskonform " seien, so der Innenexperte der Grünen.

Reul: Wer Abschiebungen will, muss Voraussetzungen dafür schaffen

Das ist offenbar auch NRW-Innenminister Herbert Reul bewusst. Im Gespräch mit dem WDR betonte er, dass in der Vergangenheit viel zu oft darüber geredet wurde, was alles nicht geht. " Wir müssen aber darüber reden, was geht und wie weit wir gehen können ", so Reul.