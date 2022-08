Mehrwertsteuer auf Gas sinkt: Wie viel spare ich wirklich?

Die Bundesregierung will bis voraussichtlich 2024 einen niedrigeren Mehrwertsteuer-Satz auf Gas verlangen. Die Steuer solle von bisher 19 auf 7 Prozent reduziert werden, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag an. Wie stark werden Haushalte entlastet? Wird die Gasumlage dadurch ausgeglichen? Und wie gerecht ist die geplante Mehrwertsteuer-Senkung? Fragen und Antworten.