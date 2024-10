Ab Sommer kommenden Jahres wird Ryanair nicht mehr von und nach Dortmund fliegen. Köln/Bonn, Weeze und Münster fliegt die Airline weiterhin an. Aber auch aus Dresden und Leipzig zieht sich Ryanair komplett zurück. An den Flughäfen in Hamburg und Berlin werden weniger Verbindungen angeboten.

Unterm Strich steht: Zwölf Prozent weniger Flugangebot von Ryanair in Deutschland. Über die Gründe und Auswirkungen haben wir mit dem Luftfahrtexperten Heinrich Großbongardt gesprochen.

WDR: Wie bewerten Sie das Aus von Ryanair am Dortmunder Flughafen?

Heinrich Großbongardt: Für einen Flughafen wie Dortmund, der ohnehin an der Grenze oder unter der Grenze der Profitabilität arbeitet, ist so etwas natürlich ein böser Schlag. Ich glaube nicht, dass sich Ryanair ersetzen lassen wird, weil wir ja auch bei anderen Billigfluggesellschaften, namentlich der Wizz Air, die Tendenz sehen, das Flugangebot für Deutschland zu verknappen.

Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt

Woran liegt das?

Großbongardt: Die Fluggesellschaften sagen, es liegt an den hohen Gebühren. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber eigentlich liegt es an zwei Dingen: den Gebühren und daran, dass die Fluggesellschaften, die mit 737 und auch A320, A321neo fliegen, also sowohl Wizz Air als auch Ryanair, gerade Probleme mit der Kapazität haben.

Flugzeug der Billig-Airline Wizz Air.

Boeing kann im Augenblick nicht so viele Flugzeuge liefern wie Ryanair bestellt hat und Wizz Air hat das Problem, dass die Triebwerke der A320neo-Familie ein technisches Problem haben. Da stehen zurzeit weltweit 600 Flugzeuge still und warten darauf, dass diese Triebwerke repariert werden können. Und das bedeutet, sie haben wenig Kapazität.