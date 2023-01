Lützerath-Proteste: 3.700 Polizeikräfte im Einsatz

Gleich mehrmals steht Lützerath am Donnerstag auf der Tagesordnung des Innenausschusses im Düsseldorfer Landtag: Direkt zu Beginn will sich der Ausschuss in einer von der SPD beantragten Aktuellen Viertelstunde mit der Demonstration von Samstag beschäftigen. Später steht noch die Räumung des Ortes sowie allgemein der "Sachstand zur Situation" auf der Tagesordnung der Abgeordneten.

Noch keine Zahlen zu verletzten Personen

Noch ist unklar, wie viele Verletzte es bei der Räumung des Ortes gegeben hat - weder bei den Polizeibeamten, noch bei den Demonstrierenden. Auch die Zahl der Strafanzeigen ist noch offen. Einige Details dazu will Innenminister Herbert Reul ( CDU ) im Innenausschuss vortragen. So kündigt er es in einem schriftlichen Bericht an, der bereits Mittwoch veröffentlicht wurde.