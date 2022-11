Long Covid bei Kindern - das unterschätzte Problem

Hauptsächlich meldeten sich Teenager, so Vilser, ihre Symptome ähnelten sich sehr: Vor allem eine umfassende Erschöpfung sei dabei, Sport oder Schule würden zur Last, " manche können nicht mehr am normalen Leben teilnehmen" . Viele hätten auch Schmerzen - in Brust, Bauch, Kopf oder den Gliedern. Ein weiteres häufiges Symptom: Brainfog - "Nebel" im Kopf, der zu Konzentrationsstörungen führe.

Das Problem der Kinderfachärzte: " Wir können nicht viel helfen." Noch gebe es keine wissenschaftlich bewiesene Therapie oder Medikation, sagt Vilser. " Bislang beschränken wir uns darauf, die Symptome zu mildern, diesen Patienten das Leben leichter zu machen ." Man behandele Schlafstörungen, Schmerzen, verordne Physiotherapie, damit die Betroffenen mit der Erkrankung " bestmöglich " leben können.