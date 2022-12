Erstes LNG-Terminal wird eröffnet: Wie wichtig ist es für die Gasversorgung?

Oliver Holtemöller, Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung

Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven sei aber ein " wichtiger Beitrag " um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allerdings: " Die zusätzliche Anlieferstelle erhöht nicht das weltweite Angebot an Gas. Die Menge, die es auf den Weltmärkten insgesamt gibt, ist begrenzt." Man hätte bereits gesehen, wie schwierig es für die deutsche Regierung war, zusätzliche Gas-Lieferverträge im Ausland abzuschließen.

Das Terminal erhöhe aber die Möglichkeit, sich eigenständig aus dem Ausland zu versorgen. Bislang sei man hier auf Belgien und die Niederlanden angewiesen gewesen. Das Terminal sei daher ein Schritt in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.

Grundsätzlich würden Deutschland nach dem Wegfall der Nord-Stream-1-Pipeline rund die Hälfte des benötigten Gases fehlen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck in den Tagesthemen am Freitagabend. Daher sind bereits weitere Terminals in Planung.

Bis Ende nächsten Jahres sollen Anlagen in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, in Stade in Niedersachsen und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Sie können nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zusammen aber nur ein Drittel der für die Versorgung benötigten Erdgasmenge aufnehmen.

Daher will die Regierung noch weitere Terminals in Auftrag geben. Insgesamt elf Anlagen soll es dann in Deutschland geben. Kritiker bezeichnen das als deutlich überdimensioniert.

Drohen Gas-Überkapazitäten durch die geplanten Terminals?

Sind in vier Jahren sämtliche Anlagen in Betrieb, wird ihre Jahreskapazität bei 73 Milliarden Kubikmetern Erdgas liegen - das sei viel zu viel, kritisiert eine aktuelle Studie des NewClimate Institute, einer Energiewende-Denkfabrik.

"Dann können wir 1,5 Mal so viel Gas importieren, wie wir vor dem Krieg aus Russland bekommen haben." Niklas Höhne vom NewClimate Institute

Das Terminal in Wilhelmshaven sei " nicht schlecht ", sondern die hohe Zahl der geplanten Terminals, sagte Institut-Mitbegründer Niklas Höhne am Samstag dem WDR. " Wir brauchen gar nicht so viel Gas, denn wir wollen ja langfristig klimaneutral werden ." Es drohten erhebliche Fehlinvestitionen, die zum Teil aus Steuergeldern beglichen werden müssten.

Laut Habeck sind die Kapazitäten indes nicht zu hoch. Er verwies in den Tagesthemen darauf, dass die Terminals lediglich ein Drittel des deutschen Verbrauchs sicherstellten.