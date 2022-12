Achtung Glatteis: Kältewelle sorgt für rutschige Straßen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch eindringlich vor Straßenglätte in ganz Deutschland gewarnt - besonders in Süddeutschland. Aber auch auf den Straßen von NRW kann es stellenweise spiegelglatt werden. Am Mittwochmittag hatten das bereits Autofahrer auf der A 4 in Richtung Olpe am eigenen Leib erfahren: Nach leichtem Schneefall kamen dort Autofahrer nur im Schritttempo voran.