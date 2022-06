Phase der Entbehrungen: Was droht und wie geholfen werden kann

"Meine Sorge ist, dass wir in einigen Wochen und Monaten eine sehr besorgniserregende Situation haben könnten" , sagte Lindner im ZDF. Es gehe um drei bis vier, vielleicht fünf Jahre der Knappheit.

"Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation ", so Lindner. Vor allem die Energiepreise würden so schnell nicht wieder sinken. Die Inflation will man nun mit steigenden Zinsen in den Griff bekommen. Aber auch hier sind die Prozesse langwierig - und ein Erfolg ist nicht garantiert.