Zinserhöhung in den USA: Was das fürs Bauen und Sparen bedeutet

Was kann man gegen steigende Preise unternehmen? Die Lösung der Volkswirtschaftslehre lautet Zinserhöhungen. Vereinfacht gesagt: Höhere Zinsen sorgen für geringeren Konsum und ein langsameres Wirtschaftswachstum und somit auch für eine fallende Inflation. Aus diesem Grund hat gestern die US -Notenbank Fed angekündigt, ihren Leitzins um 0,5 Prozentpunkte zu erhöhen.

Nicht nur die Butterpreise steigen