Zukunftsangst: Die Sorgen beim Gedanken an morgen

Und während für unsere Eltern das Eigenheim auch Teil der Altersvorsorge ist, sind wir also doppelt gekniffen. Auf meinem Rentenbescheid steht zwar eine errechnete Summe, aber ob ich die wirklich erreichen werde? Voraussetzung ist, dass alles so weiter geht, dass der Weg schnurgerade verläuft, keine Windungen, keine Abzweigungen nimmt. Aber ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, ob mein Berufsweg so verlaufen wird. Ich weiß nicht einmal, ob es meinen Beruf in 20 Jahren so noch geben wird. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz - die Wetten stehen eher dagegen. Ich habe zwar die Zuversicht, dass es für mich immer etwas zu tun geben wird. Aber was das sein wird, wie das bezahlt wird? Keine Ahnung.

Also muss ich noch anders vorsorgen. Sparen hätte man früher gesagt. Wie verrückt es mir mittlerweile vorkommt, dass ich als Kind mit der Spardose zur Bank gegangen bin, um am Weltspartag voller Stolz den Münzbetrag auf mein Sparbuch einzuzahlen. Und wie von Zauberhand ist der Betrag von Jahr zu Jahr dank Zinsen gewachsen. Wer heute spart, verliert Geld. Anlegen ist anscheinend das neue Sparen und Begriffe wie ETF s und Kryptowährungen wabern umher. Dass es schwer ist, sich da einen Überblick zu verschaffen und die Anlageformen zu verstehen, schafft auch nicht gerade Vertrauen und Sicherheit.

Geldsorgen verschlimmern die Zukunftsangst

Viele Menschen sind außerdem nicht mehr in der Lage überhaupt etwas Geld zur Seite zu legen. Und was sind die Rücklagen bald eigentlich noch wert? Wir haben eine Inflation von fast acht Prozent gerade. Tanken ist unfassbar teuer geworden. Wenn im Supermarkt der Fünfzig-Euro-Schein in die Kasse wandert, ist der Einkaufswagen gefühlt nur noch halb so voll. Es ist nicht die Frage, ob der nächste Urlaub finanzierbar ist, sondern die Stromnachzahlung, die neue Waschmaschine, wenn die alte kaputt gegangen ist - grundlegende, elementare Dinge.