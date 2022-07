Trotz Kritik: An "Layla" kam man am ersten Rheinkirmesabend nicht vorbei

Zu später Stunde schallte der Partysong aus so einigen Kirmes-Zelten heraus, unterstützt von singenden und tanzenden Partygästen. Trotz Empfehlung der Schützen an die Schausteller und Gastronomen, den Partyhit nicht zu spielen.



Selbst im Schützenzelt war der Song zu hören - allerdings in der Instrumentalversion. Das hatte DJ Marc Pesch schon vorher angekündigt. Nun habe er sich nach eigener Aussage an sein Versprechen gehalten und in Absprache mit dem Schützenvorstand nur die Instrumentalversion des Partysongs gespielt.

Ballermann-Hit wurde von Vielen gefeiert

"Ich wollte nicht als Blitzableiter stehen und jedem Partygast erklären müssen, warum ich das Lied nicht spiele ", so der DJ im WDR -Interview. Das junge Publikum wolle das - und wer dabei mitsinge, sei selbst dafür verantwortlich. Der Ballermann-Hit wurde von Vielen gefeiert, der Gesang kam von den Gästen, wie einige Videos in den sozialen Medien zeigen.

Zunächst hatte der Schützenchef den Song auf der gesamten Kirmes untersagt. Anschließend hieß es, dass "Layla" nur im eigenen Zelt verboten werde - für die anderen Festzelte und Fahrgeschäfte wurde eine Empfehlung ausgesprochen, auf das Lied zu verzichten, an die sich anscheinend nicht alle Schausteller und Gastronomen gehalten haben.

Auf Platz eins der Single-Charts

Der Song von DJ Robin & Schürze ist aktuell auf Platz Eins der deutschen Single-Charts und handelt von einer "Puffmama" namens Layla, die laut Text "schöner, jünger, geiler" ist. Er wird als sexistisch kritisiert.

