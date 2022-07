Diskussion um sexistischen Partyhit: Soll "Layla" nicht gespielt werden?

"Layla" auf der Kirmes nicht offiziell verboten

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP)

Das findet selbst Bundesjustizminister Marco Buschmann ( FDP ) etwas übertrieben, wie er auf Twitter schreibt: " Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zuviel ", so der FDP-Politiker.

Gegenwind bekam der Minister postwendend - allerdings nicht wegen seiner Meinung. Stattdessen wies ihn der Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun daraufhin, dass das Lied nicht "behördlich" verboten wurde. Stattdessen habe der Veranstalter der Party, nämlich eine Brauerei die im Auftrag der Stadt Würzburg das Festzelt betreibt, entschieden, "Layla" nicht zu spielen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Diskussion um sexistischen Text in den Sozialen Medien

Inhaltlich hingegen melden sich mehrere Menschen in den sozialen Medien, die ähnlicher Meinung wie Buschmann sind. Sie finden die Aufregung übertrieben. Entweder, weil sie den Text nicht als sexistisch empfinden, wie einige User schreiben. Oder weil sie die Rücksichtnahme bei heiklen Themen für überzogen halten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Einige vergleichen den Text von "Layla" mit anderen Liedern, die dann ihrer Meinung nach auch verboten werden müssten. Andere User nehmen die Diskussion um den Song zum Anlass, grundsätzlich über Sexismus in Deutschland zu sprechen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Rapperin Sookee hält "Verbot" für richtig