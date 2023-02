Laumann über einige Corona-Regeln: "So sicherlich nicht noch mal entscheiden"

"So sicherlich nicht noch mal entscheiden"

Im WDR-Interview hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann kritisch auf einige der Corona-Maßnahmen aus den letzten Jahren zurückgeblickt. Maßnahmen wie die zeitweise Schließung der Kinderspielplätze oder die "absolute Isolation" in Altenheimen beschäftigen ihn am meisten, so Laumann.

"Das waren auch Einschnitte, die man auch nicht wiedergutmachen kann" , sagt der CDU -Politiker. "Und das sind so Dinge, wo ich sage, das würden wir aus heutiger Sicht – was wir heute über das Virus wissen – so sicherlich nicht noch mal entscheiden."