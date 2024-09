Landtagswahlen mit großer Bedeutung

"Der Wahlkampf in Brandenburg ist zum Wettrennen zweier gesellschaftlicher Lager geworden" , analysiert WDR-Programmdirektor Jörg Schönenborn im Vorfeld der Wahl. Die Stimmung sei auf beiden Seiten geprägt von Sorgen und Ängsten - Angst vor wachsender Kriminalität und der Sorge, dass Deutschland wegen der Unterstützung für die Ukraine in den Krieg hineingezogen werden könnte. Zusammen mit den Wahlen in Sachsen und Thüringen kann die Wahl in Brandenburg vielfältige Auswirkungen auf den Bund und auch NRW haben.

NRW-Entscheidung rechtzeitig vor der Wahl

Die zweite Hochrechnung sieht die CDU mit 11,8 Prozent auf dem vierten Platz, knapp hinter dem BSW, das auf 12,1 Prozent kommt. Deshalb wäre es von der CDU gut gewesen, die Kanzlerkandidatenfrage vor der Wahl abzuräumen, meint Martin Florack, Politikwissenschaftler und Leiter des "Wissenschaftscampus NRW" ( WICA ) in Oberhausen. "Das war ein interessanter Schachzug von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst" , so Florack. Wüst hatte Anfang der Woche den Weg für Friedrich Merz frei gemacht. Florack sieht Wüst deshalb auch als Kanzlermacher.

Das unterscheidet Brandenburg und NRW

Potsdamer Landtag hat maximal 110 Sitze

Die Zahl der Landtagssitze ist in Brandenburg auf maximal 110 begrenzt. Eine derartige feste Begrenzung gibt es in NRW nicht, sie ist sogar einmalig in Deutschland. Regulär besteht der Potsdamer Landtag aus mindestens 88 Abgeordneten. 44 von ihnen werden per Erststimme in den Wahlkreisen gewählt, die übrigen über die Landeslisten.

NRW-Landtag ohne feste Sitzbegrenzung

Voraussetzung für einen Sitz im Potsdamer Landtag sind regulär mindestens 5,0 Prozent der Zweitstimmen. Ausnahmen gibt es allein für nationale Minderheiten wie die Sorben. Wird die Fünf-Prozent-Hürde nicht genommen, reicht einer Partei bereits ein errungenes Direktmandat, um entsprechend ihrem Zweitstimmenanteil in den Landtag einzuziehen. Auch diese sogenannte Grundmandatsklausel gibt es in NRW nicht, aber durchaus in anderen Bundesländern. Neben Brandenburg verfügen auch Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein über eine Grundmandatsklausel.

Auswirkungen auf NRW und den Bund

Brandenburg hat im Bundesrat, also der "Länderkammer", in der die Bundesländer mitbestimmen, 4 Sitze. Auch die Bundesländer Sachsen und Thüringen, in denen Anfang September gewählt wurde, verfügen jeweils über 4 Sitze. Zusammen kommen die drei ostdeutschen Bundesländer also auf 12 Sitze in der insgesamt 69 Sitze umfassenden Länderkammer.