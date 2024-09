Wagenknecht-Partei gründet NRW-Landesverband

Viele offene Fragen

Die Partei trägt ihren Namen - Sahra Wagenknecht

Der strukturelle Aufbau soll beim BSW anders laufen als bei den meisten Parteigründungen der vergangenen Jahre. Wer Mitglied werden will, wird erstmal Unterstützer. Das sind Menschen, die zwar mitarbeiten dürfen, auch im Wahlkampf, aber zum Beispiel noch kein Stimmrecht auf Parteitagen haben. Erst nach einer Weile wird dann über den Mitgliedsantrag entschieden. So will das Bündnis Sahra Wagenknecht Probleme vermeiden, die andere Parteien in den ersten Monaten und Jahren hatten - weil zum Beispiel Menschen in die Partei kommen, die inhaltlich gar nicht zum Kern der Partei passen.

Wie groß das Wählerpotenzial der neuen Partei in Nordrhein-Westfalen ist, das weiß noch niemand. Bei der Europawahl im Mai kam die Partei in NRW auf 4,4 Prozent der Stimmen, das war deutlich weniger als die bundesweit damals erreichten 6,2 Prozent.

Offen sind auch noch viele inhaltliche Fragen, bei vielen Themen fehlen noch Ideen oder Konzepte, für deren Umsetzung das BSW eintreten will.