Kommentar: Das lehrt die Brandeburg-Wahl die NRW-SPD

Aber es ist auch egal. Seine Aufholjagd ist mehr als respektabel. Und damit sind wir bei der NRW-SPD. Will sie aufholen, muss sie sichtbar sein. Gewinnerthemen gibt es für die Partei genug: Im Wohnungsbau, in der Industrie oder in der Bildung. Gesellschaftspolitisch hat die NRW-SPD eigentlich genug Antworten zu bieten.

Dazu fehlen jedoch die Identifikationsfiguren. Einen Bodenständigen wie Woidtke haben sie nicht. Aber so eine Person braucht die NRW-SPD, will sie 2025 nicht die Rathäuser verlieren und 2027 Hendrik Wüst weiterhin die Staatskanzlei überlassen. Der Aufbau solcher Persönlichkeiten sollte jetzt erfolgen und nicht erst knapp vor den Wahlen.

Es geht um mehr als das Kanzleramt

Natürlich halten sich viele der möglichen Sozialdemokraten und -demokratinnen aktuell zurück, man will ja nicht einen internen Gegenpol zu Olaf Scholz bilden. Es ist halt am Ende immer noch etwas anderes, wenn die SPD hierzulande nichts mit dem Kanzler zu tun haben will. Senkt NRW den Daumen, ist Scholz Kanzlerschaft erledigt.

Aber für so viel Rücksicht hat man in der Düsseldorfer Parteizentrale eigentlich keine Zeit mehr. Die Landes-SPD muss - das ist die Lehre aus Brandenburg - erst einmal auf sich schauen und sich von der Parteiräson emanzipieren. Sonst verliert die gesamte Partei nicht nur das Kanzleramt.