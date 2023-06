Mitte Juni, auf dem Firmengelände von ThyssenKrupp in Duisburg, demonstrieren gut 10.000 Stahlarbeiter. "Unser Herz aus Stahl hat eine grüne Zukunft" , steht auf ihren grünen Westen. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Arbeiter wollen mehr Geld für klimaneutrale Wasserstoff-Anlagen.

Hendrik Wüst und seine schwarz-grüne Landesregierung haben 700 Millionen Euro Landesförderung zugesichert für den klimaneutralen Industrieumbau, es ist eines der Hauptziele der Koalition. Dementsprechend freundlich wird Wüst hier empfangen. Einen Stahlhammer, den ein Gewerkschafter mitgebracht hat, reckt er auf der Bühne symbolisch in die Höhe. Später zieht er sich ein T-Shirt über, auf dem steht: "Stillstand hat noch nie was gebracht" . Gute Bilder für die vielen Fotografen und Kameras in der Nähe.

Gute Bilder, flüchtige Botschaften: Darauf setzt Wüst

"Er kalkuliert die Oberflächlichkeit der Politik gut ein" , sagt WAZ-Journalist Tobias Blasius, der im Herbst ein Buch über Wüst veröffentlichen wird. " Eine Politik, die stark auf Bilder setzt, auf flüchtige Botschaften, die aber nicht so sehr in die Tiefe geht. Deshalb steht er nach einem Regierungsjahr viel besser da als andere. " Mit Wüst verbinde man deshalb keine Probleme, sondern das Bild des "smarten, freundlichen Landesvaters" , so Blasius.

Zur Landtagswahl im Mai 2022 kam Wüst mit dem Kinderwagen, Tochter Philippa und Frau Katharina im Schlepptau. Seine Neujahrsansprache hielt er in einem Gasthaus für Alleinstehende. Die Bekämpfung der Einsamkeit hat er ganz oben auf seine Agenda gesetzt, Fototermine nimmt er vor allem in Schulen und Kitas gerne wahr. "Er gibt sich präsidial, setzt auf Fehlervermeidung und spielt Everybody's Darling" , sagt Politikwissenschaftler Martin Florack.

NRW-Trend: Unzufriedenheit steigt, die Grünen bekommen es zu spüren

Wüsts Kalkül geht bisher auf. Zwar ist die Unzufriedenheit mit ihm persönlich und mit der Landesregierung im aktuellen NRW-Trend gestiegen, aber in den Umfragen liegt die CDU in NRW unverändert bei 32 Prozent und wäre damit weiter klar stärkste Kraft - während die Grünen auf 16 Prozentpunkte abstürzen und nur noch knapp vor der AfD liegen. Und immerhin 40 Prozent aller Befragten im NRW-Trend halten Wüst für geeigneten Kanzlerkandidaten, deutlich mehr als Friedrich Merz oder Markus Söder.