Alle wollen mehr Wohnungen - die Ziele werden aber nicht erreicht

Mehr bezahlbare Wohnungen - bei dieser Forderung herrscht ein großer Konsens. Es gibt niemanden, der sagt, auf dem Wohnungsmarkt laufe alles rund und es gebe genug Wohnungen. Wer in letzter Zeit auf Wohnungssuche gewesen ist, kennt die Probleme. Zu viele Interessenten buhlen um das verfügbare Angebot - vor allem in den großen und beliebten Städten.

Bundesbauministerin Klara Geywitz

Doch obwohl sich alle einig sind, dass mehr gebaut werden muss, ist eine Entspannung noch weit entfernt. Statt Fortschritten gibt es eher Rückschritte. So hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) am Montag deutlich gemacht, dass das von der Ampel ausgegebene Ziel vorerst nicht klappt. " Ich gehe nicht davon aus, dass die Zahl von 400.000 Wohnungen in den Jahren 2022 und 2023 erreichbar is t", sagte sie dem Portal "Web.de News". Das Ziel sei, in den Jahren 2024 und 2025 " an diese Zahl heranzukommen ". Eine klare Aussage, dass es dann auch klappt, ist das nicht.

Und wie sieht es in Nordrhein-Westfalen aus? Schließlich ist auch hier bezahlbarer Wohnraum knapp. Im September 2020 hatte die damalige Landesregierung eine Prognose zum Wohnungsmarkt veröffentlicht. Das Ergebnis: Von 2018 bis 2025 brauche es jedes Jahr im Durchschnitt rund 51.200 neue Wohnungen.