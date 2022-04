Warum der Wohnungsmarkt noch lange angespannt bleiben wird

„Regionen, die wachsen und die, die schrumpfen, liegen in NRW nah beieinander“ , weiß Christian Oberst vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft ( IW ) in Köln. Während Menschen die Eifel oder das Sauerland verlassen, verzeichnen beispielsweise Köln oder Düsseldorf starken Zuzug. Zu den boomenden Regionen gehört auch Münster. Überall dort, wo viele Menschen hinzukommen, zeigt sich das gleiche Bild: Der Wohnraum wird knapp - und die Mieten steigen.

Angespannter Wohnungsmarkt