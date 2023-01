Wohnungskrise: Verbände fordern Sondervermögen von 50 Milliarden Euro

Das fehlt aktuell an Wohnungen

Das Bündnis rechnet vor, dass aktuell 700.000 Wohnungen in Deutschland fehlen. Das sei ein Rekorddefizit, bezogen auf die letzten 20 Jahre. Besonders dramatisch sei der Mangel an Sozialwohnungen. Nur ein Zehntel derer, die Anspruch auf eine Sozialwohnung in Deutschland haben, könnten auch in einer wohnen.

Der Bedarf und die Umsetzung

Bis 2045 gebe es einen Bedarf an zwei Millionen zusätzlichen Wohnungen. Dafür müsse man durchgängig 350.000 bis 400.000 Wohnungen jährlich bauen. Dieser Bedarf deckt sich ungefähr mit dem, was sich die Bundesregierung für diese Legislaturperiode vorgenommen hat.

Die Ampelkoalition will jährlich 400.000 Wohnungen bauen, davon sollen 100.000 Sozialwohnungen sein. Ein ambitioniertes Ziel, das sie aber im letzten Jahr laut Bündnis "Soziales Wohnen" klar verfehlte. Nach Schätzungen des Pestel-Instituts sind 2022 lediglich 20.000 Sozialwohnungen neu gebaut worden.

Ziele auch in NRW verfehlt