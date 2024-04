Wüst für Brückenstrompreis für die Industrie, aber gegen Reform der Schuldenbremse

Die Nachricht sorgte in den Osterferien für Fassungslosigkeit in Monheim und Oberhausen: Der omanische Gesellschafter der Firma OQ Chemicals kündigte überraschend seinen Rückzug an - und das zu einem heiklen Zeitpunkt. Denn OQ Chemicals mit Sitz in Monheim muss spätestens im Herbst Kredite über 1 Milliarde Euro abtragen. Dazu waren eigentlich 200 Millionen Euro aus dem Oman eingeplant. Doch das Geld kommt nun nicht. Die Zukunft der Firma und damit von 800 Arbeitsplätzen allein am Standort Oberhausen ist damit ungewiss.

Chemieunternehmen OQ zuversichtlich

Aus dem Unternehmen hieß es zwar, aktuell gebe es noch keine akuten Sorgen um die Arbeitsplätze. Das Unternehmen würde in den letzten Monaten wieder vermehrt Aufträge verzeichnen. "Gespräche mit den Finanzierern laufen bereits" , teilte ein Sprecher mit. Das Beispiel zeigt aber: Die Industrie in NRW steht unter Druck, besonders die Unternehmen mit hohem Energiebedarf.

Vassiliadis: "NRW Industriemotor in Deutschland"

"Wir sind jetzt zu einem Punkt gekommen, wo teure Energie zerstörerisch wirkt, und zwar nicht nur in der Industrie" , erklärte dazu Michael Vassiliadis. Der Chef der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IGBCE ) hat sich am Dienstag mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und Vertretern der CDU-Landtagsfraktion in Düsseldorf ausgetauscht.

NRW als Industriemotor in Deutschland