Alle Jahre wieder bietet der Verfassungsschutzbericht einen Einblick in die Anhäufung gesellschaftlicher Notstände und in menschliche Abgründe. Alle Jahre wieder kommt im Grunde nichts Neues, dafür mehr vom gleichen Schlechten. Dieses Jahr liegen Islamismus und Rechtsextremismus auf einem Zehn-Jahres-Allzeithoch, was die Straftaten angeht.

Ein unrühmlicher und beängstigender Bestwert – also: Schlechtwert. Und alle Jahre wieder bei mir dieses Ohnmachtsgefühl gepaart mit heftigem Kopfschütteln. Wie – bitteschön – kommt es dazu, dass jemand allen Ernstes plant, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus den Angeln zu heben?