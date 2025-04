Zu wenig Ermittler für zu viele Fälle

Oliver Huth, Landesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

Wirklich große Fälle oder organisierte Kriminalität deckt die Polizei selten auf. 2023 hat es gerade mal sechs so genannte OK -Verfahren gegeben. Der Innenminister steht seitens der Gewerkschaften in der Kritik, weil er nicht genügend Personal für die großen Fälle bereitstelle. Die Zahl der Ermittler sei in den vergangenen zehn Jahren nicht signifikant gestiegen, sagt Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Aber die Herausforderungen werden größer, so Huth.