Wirtschaft: Der Industriestrompreis kommt

NRW gilt als Industrieland mit vielen energieintensiven Betrieben - die Stahlindustrie ist da nur ein Beispiel. So gab es in den letzten Monaten wohl kaum eine Veranstaltung von Wirtschaftsvertretern in NRW, bei der nicht über die hohen Energiepreise geklagt wurde.