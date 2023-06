Landesregierung will beim Klimaschutz Tempo machen

4. Das Land will mehr Beratung für Verbraucherinnen und Verbraucher in Sachen Klimaschutz möglich machen.

5. Um Industrie, Mittelstand und Handwerk in Richtung Klimaneutralität zu bewegen, gibt es ebenfalls finanzielle Anreize. Unter anderem sollen Projekte zur Abscheidung von unvermeidbarem CO2 ausgebaut werden. Das Land will mit gutem Beispiel vorangehen und bei eigenen Vorhaben vor allem klimafreundliche Materialien einkaufen oder Dienstleister beauftragen. So soll eine stärkere "grüne" Nachfrage auf dem Markt entstehen.