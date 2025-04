Er gilt als Saisonauftakt im Kalender der Tuning-Szene: Am Karfreitag (auch "Car-Freitag" genannt) treffen sich traditionell Tuner und auch Raser in NRW , um zu zeigen, was sie haben - und sei es auch ordentlich PS unter der Haube.

Aber auch die Polizei in NRW hat diesen Termin seit Jahren im Kalender und hält mit großangelegten Kontrollen dagegen. "Wer glaubt, dass es cool ist, sein Fahrzeug tiefer zu legen, kann das gerne machen, so lange es verkehrssicher ist" , erklärte NRW-Innminister Herbert Reul ( CDU ). "Mir ist wichtig, dass jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist, sicher zuhause ankommt. Dafür haben wir klare Regeln, an die sich jeder zu halten hat."

"Karfreitag ist Kontrolltag, denn Sicherheit hat Vorfahrt." NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU)

Insbesondere an bekannten Treffpunkten der Szene will die Polizei auch in diesem Jahr unter dem Motto "Rot für Raser, Poser und illegales Tuning" wieder Präsenz zeigen. Im Blick hat sie dabei technische Veränderungen oder Umbauten an den Fahrzeugen. Zudem will sie bei mobilen Verkehrskontrollen aber auch die Geschwindigkeit kontrollieren.

Kontrollen in größeren Städten

Die Polizei in Essen und Mülheim an der Ruhr hat bereits angekündigt, an den bekannten Treffpunkten wie dem Berthold-Beitz-Boulevard oder dem Parkplatz am Heifeskamp Präsenz zeigen zu wollen. Zudem soll es Geschwindigkeitsmessungen im gesamten Stadtgebiet geben.

"Sollten wir Verstöße, wie illegale Autorennen, zu hohe Geschwindigkeit oder die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer feststellen, werden wir diese konsequent verfolgen" , betonte Carsten Hamann von der Essener Polizei. Im vergangenen Jahr hatte die Ankündigung dort offenbar Wirkung gezeigt. "Wir konnten keine größeren Treffen feststellen" , so Hamann.

Auch Fahrzeug-Umbauten werden kontrolliert

Auch die Polizei im Kreis Unna hat für Freitag ganztägige Kontrollen "an wechselnden Orten" angekündigt. "Ein zentrales Augenmerk liegt auf dem technischen Zustand der Fahrzeuge" , teilte die Kreispolizeibehörde mit. Die illegale Raserszene stehe dort seit einiger Zeit im Fokus der Polizei, "da diese durch ihr gefährliches und häufig rücksichtsloses Verhalten auffällt." Verbotene Fahrzeugrennen und Beschleunigungsfahrten hätten im Kreis Unna in der Vergangenheit zu schweren Unfällen mit teils tödlichem Verlauf geführt.

Polizei Oberhausen: "Keine Bühne zur Selbstinszenierung"

"Illegale Autorennen - ob spontan oder verabredet - sind keine Kavaliersdelikte, sondern eine Straftat" , betonte die Polizei in Oberhausen und kündigte an: "Verkehrsverstöße wie Geschwindigkeitsübertretungen, unnötiger Lärm, illegales Tuning und gefährdende Fahrmanöver werden von der Polizei Oberhausen nicht geduldet." Straßen seien keine Rennstrecken und "keine Bühne zur Selbstinszenierung" .

Die Polizei in Duisburg hatte bereits zur Vorstellung der aktuellen Verkehrsberichts betont: "Quietschende Reifen, aufheulende Motoren und das Kräftemessen auf der Straße sind nicht nur am 'Car-Freitag' ein Grund für die Duisburger Polizei, genauer hinzuschauen." Die Beamten hätten deswegen die "Raser-, Poser- und Datersezene" auch ganzjährig im Visier.

Zahl der Autorennen deutlich gestiegen

Im vergangenen Jahr schrieb die Polizei NRW nach Angaben des Innenministeriums am "Car-Freitag" insgesamt 2.943 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und erhob 4.000 Verwarngelder.

Insgesamt lag die Zahl der verbotenen Autorennen im vergangenen Jahr bei 2.270 - so viele wie noch nie seit 2020. 578 Rennen führten dabei zu Verkehrsunfällen. Auch diese Zahl hat sich in den zurückliegenden Jahren stets gesteigert: