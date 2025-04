WDR: Kinder und Jugendliche machen sich viele Sorgen um die Zukunft, um Krieg oder auch Klimawandel. Kann das ein Grund sein für Kriminalität und Gewalt?

Kroneberg: Wir haben gefragt nach Sorgen in Bezug auf eigene Berufsaussichten. Das ist natürlich etwas spezifischer, als Sorgen ganz allgemein. Aber selbst da sieht man, dass in den Städten, in denen wir die Befragung gemacht haben, in denen auch die Arbeitsplatzaussichten objektiv gesehen schlechter sind als ansonsten in NRW , dass selbst dort eigentlich eine Minderheit sich düsterere Sorgen macht als noch vor zehn Jahren. Es ist also eine relativ kleine Gruppe, die noch mal deutlich eingetrübtere Zukunftsaussichten hat, was ihren Beruf angeht.

Und interessanterweise ist es so, dass die allermeisten, die Gewaltdelikte berichten, sich keine negativen Gedanken machen über ihre berufliche Zukunft. Insofern lässt sich es eben nicht einfach nur auf diesen Faktor zurückführen.

WDR: Was müsste geschehen, um Kriminalität und Gewalt bei Jugendlichen weniger wahrscheinlich zu machen? Kann man das aus Ihrer Studie ablesen?

Kroneberg: Auf jeden Fall, so denke ich, gibt es Grund zur Sorge. Historisch betrachtet sind wir immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Aber man hat eine gewisse Trendumkehr, die man beobachtet. Insofern ist es beides: Einerseits sollten wir es nicht zu drastisch beschreiben, aber wir sollten es ernst nehmen. Und auch überlegen, was getan werden kann.

Eine Maßnahme, die unsere Analysen nahelegen, ist auf jeden Fall die vermehrte Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen von Jugendlichen

WDR: Wie genau?

Kroneberg: Da gibt es beispielsweise Trainings. Das Schulministerium hat beschlossen, das Programm "MindOut" bei mehreren Schulen auch zur Anwendung zu bringen. Das ist was, was auf jeden Fall auch von unseren Ergebnissen unterstützt wird.