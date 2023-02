Mehr Unfälle in NRW im letzten Winter

Zu den Unfällen in Nordrhein-Westfalen hat das Statistische Landesamt noch keine Zahlen zu 2022 veröffentlicht. Vor zwei Wochen hatte es aber Angaben zum Winter 2021/22 gemacht. Demnach gab es von Dezember 2021 bis Februar 2022 in NRW 12.100 Unfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. In diesem Zeitraum wurden 97 Menschen getötet und mehr als 2.300 schwer verletzt.

2021 hatte es in NRW insgesamt 67.476 Verletzte bei Verkehrsunfällen gegeben. 425 Menschen waren gestorben, schwer verletzt wurden 11.946.